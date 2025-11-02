افشای دلیل عدم حمله اسرائیل به ایران در این چهار ماه توسط معاون ارتش اسرائیل

رام عمیناخ معاون مالی پیشین ستادکل ارتش اسرائیل در مصاحبهای با رادیو حیفا یکی از دلایل مهم عدم حمله دوباره اسرائیل پس از جنگ دوازده روزه را فاش کرد و گفت: «هزینه عملیات درگیری با ایران 20 میلیارد شِکِل (معادل شش میلیارد و صد و چهل میلیارد دلار) بود... هریک روز در این عملیات 1.7 میلیارد شِکِل هزینه داشت. یعنی 10 برابر عملیات لبه پرتگاه و حدوداً شش برابر میانگین هر روز در جنگ شمشیرهای آهنین» عیمناخ یادآور شد این صرفاً عملیات نظامی (آفندی و پدافندی) بوده و ربطی به هزینههای دیگر نظیر ویرانی حاصل از حملات موشکی ایران ندارد و تاکید کرد هزینههای آمریکا برای حمله به ایران و رهگیری موشکهای ایران را نیز در نظر نگرفته است. این مقام نظامی صهیونیست تاکید کرد: «این مبلغ روزانه تقریباً مشابه یا بیشتر از کل بودجه کشور است!... یعنی بیشتر از بودجه روزانه کل کشور است، که شامل همه هزینههای اداره کشور است. کشور دیگر نمیتواند از پول خودش چیزی بدهد و بدهکار شده است...» با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.