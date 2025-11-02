عکس: بازسازی حمام لینکلن به سبک ترامپ

ترامپ، با انتشار تصاویری در شبکه اجتماعی خود از بازسازی «حمام لینکلن» در کاخ سفید خبر داد و گفت ظاهر جدید این حمام با سنگ مرمر سیاه و سفید، «درخور دوران آبراهام لینکلن» است. طبق اعلام انجمن تاریخی کاخ سفید، اتاق کار و کمدهایی که زمانی توسط آبراهام لینکلن، شانزدهمین رئیس جمهوری آمریکا، مورد استفاده قرار می‌گرفت، از سال ۱۹۴۵ با دستور رئیس جمهوری هری اس. ترومن به عنوان اتاق خواب لینکلن شناخته می‌شود. این اتاق در گوشه جنوب شرقی طبقه دوم کاخ سفید واقع شده است. دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، تغییراتی در بخش‌های مختلف کاخ سفید مانند باغ رز و اتاق بیضی شکل ایجاد کرده است. همچنین سالن مراسم رسمی جدیدی در بخش بال شرقی کاخ در حال احداث است. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که او و گروهی از اهداکنندگان کمک‌های مالی هزینه‌های ساخت سالن مهمانی جدید را پرداخت می‌کنند.