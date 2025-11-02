عکس: شاهزاده اندرو؛ سقوط آرام یک اشراف‌زاده از کاخ تا رسوایی

پس از هفته‌ها فشار افکار عمومی و رسانه‌ای، پادشاه چارلز سوم تصمیمی بی‌سابقه در خاندان سلطنتی بریتانیا گرفت: خلع کامل برادرش، شاهزاده اندرو، از تمامی عناوین و امتیازات سلطنتی. این تصمیم پس از سال‌ها جنجال پیرامون ارتباط اندرو با جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی و مجرم جنسی شناخته‌شده، اتخاذ شد؛ رابطه‌ای که نه‌تنها چهره‌ی خاندان سلطنتی را خدشه‌دار کرد، بلکه پرسش‌های تازه‌ای درباره‌ی مرز قدرت، مصونیت و مسئولیت در نظام سلطنتی بریتانیا برانگیخته است. اندرو، که زمانی از محبوب‌ترین چهره‌های دربار بود، اکنون در انزوایی تلخ، دور از کاخ و عناوین افتخارآمیز خود، روزگار می‌گذراند.