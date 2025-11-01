En
کد خبر:۱۳۳۷۶۹۸
نبض خبر

عبور قطار از دل آبشار دودساگار

در صحنه‌ای خیره‌کننده از جنوب هند، قطاری از دل آبشار دودساگار عبور می‌کند؛ جایی که صنعت و طبیعت به شکلی شگفت‌انگیز در هم می‌پیچند.
قطار آبشار دودساگار
