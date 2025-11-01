۱۱/آبان/۱۴۰۴
کد خبر:۱۳۳۷۶۹۸
عبور قطار از دل آبشار دودساگار
در صحنهای خیرهکننده از جنوب هند، قطاری از دل آبشار دودساگار عبور میکند؛ جایی که صنعت و طبیعت به شکلی شگفتانگیز در هم میپیچند.
ویدیوهای مرتبط
عبور قطار از دل آبشار دودساگار
در صحنهای خیرهکننده از جنوب هند، قطاری از دل آبشار دودساگار عبور...
رقص تماشایی سارها در آسمان نیشابور
یکی از اهالی نیشابور ویدیویی کوتاه از پرواز دستهجمعی سارها در آسمان این...
تکنیک شکار کلاغهای سیاه با بالهای چتری شکل
گروهی از کلاغهای سیاه با بالهای چتری شکل به شیوهای شگفت انگیز...
لحظه بافتن تار کریستالی توسط عنکبوت
ویدیویی جالب از عنکبوت شیشهای ریز که تار کریستالی خود را در کف دست...
تصاویر بزرگترین فرش سرگل آسیا در محلات
بزرگترین فرش سرگل آسیا در محلات رونمایی شد. تصاویر این فرش و توضیحات...
پذیرایی از خرس گرفتار در تله کشاورزان مازندرانی با آب و عسل
قهرمان اسماعیلی رییس اداره حفاظت محیط زیست نور گفت: این خرس نر نابالغ...
تصاویر گراز وحشی در استخر خانه ویلایی!
در روستای ترقیان در شرق تهران (منطقه اتوبان بابایی)، گراز وحشی که برای...
حمام شترها در آبهای خلیج فارس
حمام شترها با آب دریا در روزهای گرم تابستان، آیینی ساده اما سرشار از...
شتاب خرس در بالا رفتن از کوه را ببینید
این خرس با وزن بیش از چند صد کیلوگرم، از تپه بالا میرود انگار هیچ چیزی...
شنای خرس قطبی با تولههایش در یاکوتیای روسیه
در منطقه یخزده یاکوتیای روسیه، خرس قطبی ماده همراه دو تولهاش در آبهای...
تشکر قوهای سیاه از نجاتدهندگان جوجهشان
ویدیویی منتشر شده که در آن دو قوی سیاه دیده میشوند که یکی از...
نبرد شجاعانه خروس لاری با گراز را ببینید
در صحنهای عجیب و پرتنش از دنیای حیوانات، یک خروس لاری با شجاعت تمام به...
لحظه شکار خروس توسط مار بوآ
یک روستایی برای مار بوآی خودش یک خروس هدیه میبرد که نتیجهاش را میبینید
تصاویر تماشایی از بز کوهی و ماه در بوشهر
تصاویر تماشایی از بز کوهی و ماه در بوشهر را میبینید.
لحظه حمله عقاب و شکار پهپاد
لحظه حمله عقاب و شکار پهپاد را میبینید.
تصاویر رهاسازی یک دال معمولی
تصاویر رهاسازی موفق یک بهله «دال | Gyps fulvus» حفاظتشده پروَر استان...
لحظه شکار مار کبرا توسط خدنگ
خدنگ | Mongoose از معدود جانورانی است که مشتاقانه به نبرد مارها میرود و...
تصاویر عملیات نجات دراماتیک جگوار تیر خورده
ماموران حیات وحش برزیل یک جگوار زخمی را که در رود «ریو نگرو» در حال شنا...
سگهای عظیم الجثه قهدریجانی
تصاویری از سگهای عظیم الجثه قهدریجانی به شدت در فضای مجازی وایرال شده...
تصاویر پل ورسک در هوای مه آلود
نمایی متفاوت از پل ورسک در هوای مه آلود سوادکوه را میبینید.
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف میکنید؟
پروتئین
لبنیات
برنج
میوه جات