عکس: گیلان؛ سرزمین امواج و تورهای پره
در سواحل نیلگون گیلان، صدای کرجیها و تاب خوردن تورها بر آب، روایت هر روزهی زندگی صیادان شمال است. این استان با ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۴۷ شرکت تعاونی پره، یکی از مراکز اصلی صیادی کشور به شمار میرود. شیوه صید پره، که از گذشته با نیروی انسانی انجام میشد و امروز با کمک تراکتور به انجام میرسد، جلوهای از پیوند سنت و فناوری در حرفه دیرینهی مردمان این دیار است.
برچسبها:عکس مستند گیلان شرکت تعاونی پره شیوه صید پره
