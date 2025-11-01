En
یادداشت
کد خبر: ۱۳۳۷۶۸۵
بازدید: ۲۴۴

عکس: دیدار تیم های فوتبال دختران آراد ورزش زاگرس - توکان مهام ایریا

در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال بانوان کشور، امروز جمعه ۹ آبان ماه ۱۴۰۴، تیم آراد ورزش زاگرس با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل توکان مهام ایریا به برتری رسید و به دومین پیروزی خود در این فصل دست یافت. عکاس : آریا جعفری

برچسب‌ها:
عکس ورزشی فوتبال دختران لیگ دسته یک فوتبال بانوان کشور آراد ورزش زاگرس توکان مهام ایریا
