عکس: دیدار تیم های فوتبال دختران آراد ورزش زاگرس - توکان مهام ایریا

در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال بانوان کشور، امروز جمعه ۹ آبان ماه ۱۴۰۴، تیم آراد ورزش زاگرس با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل توکان مهام ایریا به برتری رسید و به دومین پیروزی خود در این فصل دست یافت. عکاس : آریا جعفری