عکس: پوششی از هویت؛ لباس کردی، روایتِ رنگ و ریشه
لباس کردی تنها جامهای سنتی نیست؛ نشانهای از هویت و فرهنگ مردمانی است که زیبایی را در اصالت میجویند. پارچههای رنگارنگ، دوختهای ظریف و نقشونگارهای الهامگرفته از طبیعت زادگاهشان، روح این سرزمین را در تار و پود خود دارند. در گذرهای قدیمی سنندج، برق پارچههای توری و براق، هنوز یادآور ذوق دیرینه خیاطان کرد است؛ آنان که هر دوخت را با عشق به تاریخ میزنند.
