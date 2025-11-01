عکس: مرگ دست جمعی ماهی‌ها در سد عبدل آباد بجنورد

بند خاکی روستای عبدل‌آباد، واقع در ۲۳ کیلومتری شهر بجنورد و در محدوده شهر حصار گرمخان، در زمستان از آب رودخانه‌های اطراف تغذیه می‌شود تا در فصل کم‌آبی، آب مورد نیاز کشتزارهای منطقه را تأمین کند اما امسال در پاییز به سبب کاهش نزولات جوی به صورت کامل خشکیده است باعث مرگ آبزیان در این بند شده است.