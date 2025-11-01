En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۷۶۱۲
بازدید: ۸۰۹

عکس: مرگ دست جمعی ماهی‌ها در سد عبدل آباد بجنورد

بند خاکی روستای عبدل‌آباد، واقع در ۲۳ کیلومتری شهر بجنورد و در محدوده شهر حصار گرمخان، در زمستان از آب رودخانه‌های اطراف تغذیه می‌شود تا در فصل کم‌آبی، آب مورد نیاز کشتزارهای منطقه را تأمین کند اما امسال در پاییز به سبب کاهش نزولات جوی به صورت کامل خشکیده است باعث مرگ آبزیان در این بند شده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری خشکسالی خراسان شمالی بجنورد ماهی سد
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.