عکس: زندگی سنتی بومیان ویتنام

روستای کتکت با معماری بومی و آیینهای فرهنگی، تصویری زنده از گذشته را پیش روی گردشگران قرار میدهد. بومیان در روستای کوهستانی کتکت ویتنام همچنان سبک زندگی سنتی خود را حفظ کردهاند. خانههای چوبی و کاهگلی، بازارچههای محلی و کارگاههای بافندگی بخشی از هویت فرهنگی این روستا را شکل میدهد. زنان در کنار رودخانهها به بافندگی و شستوشو مشغولاند و مردان در شالیزارهای پلکانی کار میکنند. موسیقی محلی و پوشاک رنگارنگ، جلوهای از آیینهای دیرینه این منطقه است. آبشارهای خروشان، چشمههای روان و هوای خنک کوهستانی، محیطی طبیعی و چشمنواز برای گردشگران فراهم کرده است. این روستا نمونهای از همزیستی انسان با طبیعت و میراث فرهنگی به شمار میرود.
