لحظه ورود هواپیمای نظامی به چشم طوفان

چشم طوفان یا چشم چرخند ناحیهای است با هوای آرام که در میانهٔ چرخندهای شدید حارّهای ایجاد میشود. چشم توفان پهنهای تقریباً دایرهوار، همراه با باد نسبتاً سبک و هوای صاف، است که با «چشمدیواره» محصور میشود. قطر چشم توفان معمولاً 30 تا 65 کیلومتر میباشد. چشمدیواره، دیوارهای از ابرهای کومولونیمبوس (کومهایبارا) است که چشم توفان را دربرمیگیرد. چشمدیواره جایی است که حلقهای از تندرهای بلندبالا و توفنده در آن قرار دارند و شدیدترین هوای توفانی در آن رخ میدهد. کمترین فشار جوّی توفان در چشم آن پدید میآید و این فشار میتواند تا 15 درصد کمتر از فشار جوی منطقه بیرون از توفان باشد. خدمه یک هواپیمای شناسایی نیروی هوایی ایالات متحده پروازی نفسگیر را از میان جبهههای طوفان طوفان ملیسا به پایان رساندند. دوربینها لحظه دراماتیک عبور از منطقه متلاطم به مرکز آرام طوفان را ثبت کردند که میبینید.