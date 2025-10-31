روایت دیپلمات اسپانیایی از جنگ تازه اسرائیل و آمریکا با ایران

خوزه زوریلا دیپلمات اسپانیایی درباره جنگ دوباره اسرائیل و آمریکا با ایران می‌گوید: «سطح دیوانگی در آمریکا چنان بالاست که هر چیزی ممکن است رخ دهد. آنها از تاریخ پند نمی‌گیرند و از تاریخ هیچ درسی نگرفتند. می دانید ایران کجاست؟! ایران یکی از فرهیخته ترین تمدن‌های روی زمین را دارد، حافظ، خیام، نوروز، ریاضیات و هرچیز دیگر. به یاد داشته باشید که ریاضیات در بخارا دیده به جهان گشود. بخارا تنها یک شهر نبود، از لحاظ سیاسی شهری ایرانی بود که فلورانس ایران بود اما امریکایی‌ها این مسائل را یاد نمی‌گیرند…» تحلیل کامل این دیپلمات را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.