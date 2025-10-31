En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
گزارش صداوسیما درباره پهپادها، اف 35 و جاسوس‌های اسرائیل دروغ بود!
تعداد بازدید : 205
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۷۵۱۱
کد خبر:۱۳۳۷۵۱۱
1010 بازدید
نبض خبر

روایت دیپلمات اسپانیایی از جنگ تازه اسرائیل و آمریکا با ایران

خوزه زوریلا دیپلمات اسپانیایی درباره جنگ دوباره اسرائیل و آمریکا با ایران می‌گوید: «سطح دیوانگی در آمریکا چنان بالاست که هر چیزی ممکن است رخ دهد. آنها از تاریخ پند نمی‌گیرند و از تاریخ هیچ درسی نگرفتند. می دانید ایران کجاست؟! ایران یکی از فرهیخته ترین تمدن‌های روی زمین را دارد، حافظ، خیام، نوروز، ریاضیات و هرچیز دیگر. به یاد داشته باشید که ریاضیات در بخارا دیده به جهان گشود. بخارا تنها یک شهر نبود، از لحاظ سیاسی شهری ایرانی بود که فلورانس ایران بود اما امریکایی‌ها این مسائل را یاد نمی‌گیرند…» تحلیل کامل این دیپلمات را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا ویدیو حمله اسرائیل به ایران خوزه زوریلا
اخبار مرتبط
خاخام اسرائیلی: باید هنگام حمله ایران، این نقطه را بمباران می‌کردیم!
رئیس سابق موساد: مثل پیجرهای لبنان تله‌گذاری کرده‌ایم! + زیرنویس
ایرانی‌ها می‌گویند اینها کشتی‌های ماست، اگر جرات دارید بیایید جلو!
حمله به خبرنگار اسرائیلی به دلیل بی‌حجابی!
عربستان خبر داشت اسرائیل به ایران حمله می‌کند!
ادعای سی ان ان: ارسال 2000 تن ماده سوخت موشک از چین به ایران! +زیرنویس
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
فرمانده تفنگداران آمریکا: جنگ بعدی در راه است! + زیرنویس
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
معاون سابق سازمان ملل: وقفه در غزه برای حمله به ایران است!
اگر بایدن بود، اسرائیل به ایران حمله نمی‌کرد!
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
می‌توانیم با موشک بالستیک ناوهای آمریکا را بزنیم
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
چرا نتانیاهو نتواند یک بار دیگر ترامپ را برای حمله به ایران همراه کند؟
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
اسرائیل دوباره به ایران حمله می‌کند؟ پاسخ قابل تامل عزیز جعفری
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
ویدیوی موسسه نیروی دریایی آمریکا از حمله به سکوهای نفتی ایران!
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
در جنگ دوازده روزه هیچ خاکی از دست ندادیم!
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
رئیس دفتر کالین پاول: آمریکا در جنگ بعدی ایران و اسرائیل وارد می‌شود و ایران ناو آمریکا را می‌زند
درگیری دوباره ایران و اسرائیل حتمی است؛ ایران موشک جدید شلیک کرد
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
مناظره شدید ایرانی‌ها و اعراب: شرم بر شما، موشک‌های ما را هدف قرار دادید!
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
دور اول جنگ با ایران چیزی را حل نکرد، جنگ بعدی در راه است
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟