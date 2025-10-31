تهدید تیم فوتسال ایران به قتل توسط گزارشگر افغان!

در فینال رقابت‌های فوتسال زیر 17 سال آسیا در بحرین، دیدار میان تیم ملی ایران و افغانستان با نتیجه 2 بر یک به سود افغانستان پایان یافت، اما ثانیه‌های پایانی بازی به صحنه درگیری میان بازیکنان و کادر فنی دوتیم تبدیل شد. در پی برخورد بازیکن ایران با دروازه‌بان افغانستان و اخراج او، تنش‌ها بالا گرفت و درگیری فیزیکی رخ داد که با دخالت نیروهای امنیتی کنترل شد. گزارشگر شبکه ورزشی افغانستان، «صلح اسپورت» در جریان پخش زنده گفت: «اگر نیروهای امنیتی وارد نمی‌شدند، هواداران افغان بازیکنان ایران را زنده زنده خاک می‌کردند!» اظهارات گستاخانه مجری افغان را می‌بینید و می‌بینید و می‌شنوید.