عکس: لاتربرونن، دره‌ی رؤیایی سوئیس

لاتربرونن که در قلب رشته‌کوه‌های آلپ در ایالت برن سوئیس واقع شده است، با زیبایی‌های طبیعی و آبشارهایش از جمله مناطق مورد علاقه گردشگران است.شهر لاتربرونن که با نام دره آبشارهای خروشان نیز شناخته می‌شود، از روستاهای ونگن، مورن، گیملوالد، اشتلبرگ و ایزنفلوه تشکیل شده است.این دره که در میان تپه‌های سرسبز احاطه شده میان کوه‌های آلپ قرار دارد، ۷۲ آبشار از آبشارهای این کشور را در خود جای داده است.