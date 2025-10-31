عکس: لاتربرونن، درهی رؤیایی سوئیس
لاتربرونن که در قلب رشتهکوههای آلپ در ایالت برن سوئیس واقع شده است، با زیباییهای طبیعی و آبشارهایش از جمله مناطق مورد علاقه گردشگران است.شهر لاتربرونن که با نام دره آبشارهای خروشان نیز شناخته میشود، از روستاهای ونگن، مورن، گیملوالد، اشتلبرگ و ایزنفلوه تشکیل شده است.این دره که در میان تپههای سرسبز احاطه شده میان کوههای آلپ قرار دارد، ۷۲ آبشار از آبشارهای این کشور را در خود جای داده است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس طبیعت سویس لاتربرونن رشته کوههای آلپ
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.