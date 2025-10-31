En
کد خبر: ۱۳۳۷۳۹۷
بازدید: ۶۳۹

عکس: لاتربرونن، دره‌ی رؤیایی سوئیس

لاتربرونن که در قلب رشته‌کوه‌های آلپ در ایالت برن سوئیس واقع شده است، با زیبایی‌های طبیعی و آبشارهایش از جمله مناطق مورد علاقه گردشگران است.شهر لاتربرونن که با نام دره آبشارهای خروشان نیز شناخته می‌شود، از روستاهای ونگن، مورن، گیملوالد، اشتلبرگ و ایزنفلوه تشکیل شده است.این دره که در میان تپه‌های سرسبز احاطه شده میان کوه‌های آلپ قرار دارد، ۷۲ آبشار از آبشارهای این کشور را در خود جای داده است.

برچسب‌ها:
عکس طبیعت سویس لاتربرونن رشته کوه‌های آلپ
