عکس: برندگان مسابقه عکاسی بینالمللی Pano یا پانوراما ۲۰۲۵
شانزدهمین دوره مسابقه عکاسی بینالمللی Pano با حمایت شرکت اپسون برگزار شد و برندگان سال ۲۰۲۵ معرفی شدند. این مسابقه یکی از مهمترین رقابتهای جهانی در زمینه عکاسی پانوراما است و هر سال هزاران تصویر از سراسر جهان به آن ارسال میشود.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس طبیعت مسابقه عکاسی بین الملل پانوراما Panorama
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.