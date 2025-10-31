عکس: برندگان مسابقه عکاسی بین‌المللی Pano یا پانوراما ۲۰۲۵

شانزدهمین دوره مسابقه عکاسی بین‌المللی Pano با حمایت شرکت اپسون برگزار شد و برندگان سال ۲۰۲۵ معرفی شدند. این مسابقه یکی از مهم‌ترین رقابت‌های جهانی در زمینه عکاسی پانوراما است و هر سال هزاران تصویر از سراسر جهان به آن ارسال می‌شود.