En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۷۳۰۳
کد خبر:۱۳۳۷۳۰۳
8 بازدید
نبض خبر

شی جین ‌پینگ خطاب به ترامپ: شما به دنبال ایجاد صلح در جهان هستید!

ونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین با یکدیگر در شهر بوسان کره جنوبی دیدار کردند. رئیس جمهور چین در دیدار رئیس جمهور آمریکا در بوسان کره جنوبی گفت: «آقای رئیس جمهور من آماده‌ام با شما همکاری کنم. از شما تشکر می‌کنم به خاطر اینکه شما به دنبال ایجاد صلح هستید و مسائل و مشکلات مختلف منطقه جهانی را حل کردید. ما هم مثل شما در موضوع تایلند و کامبوج برای ایجاد صلح درگیر بودیم و کمک می‌کردیم. چین به عنوان یک کشور بزرگ مسئولیت خود را برای ایجاد صلح و ثبات در جهان بر عهده می گیرد. ما امروز اینجا هستیم تا مسائل دو کشور و جهان را با هم به اشتراک بگذاریم.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ شی جی پینگ آمریکا و چین ویدیو آتش بس غزه
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟