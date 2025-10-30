En
نبض خبر

تصاویر قطار لوکس «رویای صحرا» عربستان سعودی

راه‌آهن عربستان سعودی (SAR)، با همکاری گروه ایتالیایی Arsenale، طرح‌های قطار «رویای صحرا» را رونمایی کرد. این قطار، اولین در نوع خود در خاورمیانه است و یک تجربه سفر پنج ستاره با ترکیبی از تجمل و میراث فرهنگی عربستان سعودی است. رویای صحرا دارای ۱۴ واگن است که ۳۴ سوئیت لوکس را در خود جای داده و فضایی صمیمی و منحصر به فرد را برای مسافران فراهم می‌کند. هر سوئیت به دقت طراحی شده است تا زیبایی طبیعی صحرا را منعکس کند و از رنگ های خاکی، منسوجات و جزئیات پیچیده الهام گرفته از معماری سنتی عربستان سعودی استفاده کند.
