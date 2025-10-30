عکس: اعطای درجه سپهبدی به شهیدان غلامعلی رشید و علی شادمانی
سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) با حضور در منزل شهیدان سرلشکر غلامعلی رشید و سرلشکر علی شادمانی حکم فرمانده معظم کل قوا برای ارتقای درجه سپهبدی به این شهیدان والامقام را به خانواده ایشان اعطاء کرد.
