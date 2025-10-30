En
کد خبر: ۱۳۳۷۲۹۱
عکس: اعطای درجه سپهبدی به شهیدان غلامعلی رشید و علی شادمانی

سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) با حضور در منزل شهیدان سرلشکر غلامعلی رشید و سرلشکر علی شادمانی حکم فرمانده معظم کل قوا برای ارتقای درجه سپهبدی به این شهیدان والامقام را به خانواده ایشان اعطاء کرد.

اعطای درجه سپهبدی سردار شهید شادمانی سپهبد رشید رهبر معظم انقلاب اسلامی عکس خبری
