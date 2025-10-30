عکس:سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به خراسان شمالی

دکتر محمدباقر قالیباف،رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در دومین روز از کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی به این استان سفر کرد، این کنگره با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و تبیین نقش مردم مؤمن و انقلابی خراسان شمالی در دفاع مقدس و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.