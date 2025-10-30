En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۷۲۵۳
بازدید: ۳

عکس: بقایای جنگ با روحی دیگر

موزه ترکشها در لبنان با نمایش آثاری که از بقایای میدان‌های نبرد خلق شده‌اند، اعتراضی هنرمندانه به جنگ به پا کرده است. این موزه با تبدیل مهمات، فلزات زنگ‌زده و ضایعات جنگی به مجسمه‌ها و چیدمان‌های هنری، مفهوم “مخلفات جنگ با روحی دیگر” را محقق ساخته و دیدگاهی جدید بر تاریخ و بازسازی ارائه می‌دهد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل موزه جنگ لبنان ترکش خمپاره
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.