عکس: بقایای جنگ با روحی دیگر

موزه ترکشها در لبنان با نمایش آثاری که از بقایای میدان‌های نبرد خلق شده‌اند، اعتراضی هنرمندانه به جنگ به پا کرده است. این موزه با تبدیل مهمات، فلزات زنگ‌زده و ضایعات جنگی به مجسمه‌ها و چیدمان‌های هنری، مفهوم “مخلفات جنگ با روحی دیگر” را محقق ساخته و دیدگاهی جدید بر تاریخ و بازسازی ارائه می‌دهد.