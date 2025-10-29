En
اظهارات عجیب صادق زیباکلام: موشک و پهپاد به چه درد ما می‌خورَد؟!
نبض خبر

بازدید سید محمد خاتمی از باغ دولت آباد یزد

سید محمد خاتمی از باغ دولت‌آباد یزد بازدید کرد. او در این بازدید، ضمن تحسین معماری منحصربه‌فرد این اثر تاریخی، بر اهمیت حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور تأکید کرد. هشت باغ دولت آباد که به اختصار بــاغ دولت آباد نامیده می‌شود یادگاری از دوره‌های افشاریه و زندیه است که شامل عمارت سردر، ساختمان هشتی و بادگیر، عمارت بهشت آئین و تالار آینه، عمارت تهرانی، آب انبار دو دهانه و باغ ناصر است. باغ دولت آباد یزد یکی از زیباترین باغ‌های تاریخی ایران است؛ جایی که معماری، طبیعت و اصالت ایرانی دست در دست هم داده‌اند تا معجزه‌ای در دل خاک کویر رقم بزنند. این باغ با معماری اصیل، فضای سرسبز و بادگیر بلند خود نه‌ تنها یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری شهر یزد به‌شمار می‌رود، بلکه در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده است.
برچسب‌ها:
نبض خبر سید محمد خاتمی باغ دولت آباد یزد ویدیو
