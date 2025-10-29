عکس: ایسلند؛ سرزمین گوزن‌ها

ایسلند، با طبیعتی سرد و بکر، خانه‌ی گوزن‌های شمالی است؛ حیواناتی باشکوه که قرن‌ها پیش از نروژ به این سرزمین آورده شدند و امروز تنها در شرق جزیره، میان کوه‌های مه‌آلود و دره‌های یخ‌زده، آزادانه می‌زیند. تماشای آن‌ها در دل برف و سکوت، سفری است به گذشته و لمس تپش زندگی در مرز بقا.