کد خبر:۱۳۳۷۱۴۷
اسرائیل برای ساخت بمب اتم به ایران انگیزه بیشتری داد!

جو لوریا درباره حمله اسرائیل به ایران که به جنگ دوازده روزه انجامید می‌گوید: «از دید من اسرائیلی‌ها در جنگ دوازده روزه به دروغ تاج پیروزی بر سر نهادند... اسرائیل به بن بست رسید، آنها از ایرانیان ضربه سختی خوردند... آنها کاری کردند که ایران برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای انگیزه بیشتری داشته باشد... اسرائیلی‌ها نشان دادند که در برابر مردمی که سالیان سال اشتیاق داشتند تا آسیب خوردن اسرائیل را ببینند، آسیب پذیر هستند و ایران نشان داد که می‌توان به اسرائیل آسیب زد... گمان نمی‌کنم اکنون بخواهند با ایران درگیر شوند...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر جنگ دوازده روزه پاسخ نظامی ایران به اسرائیل حمله موشکی ایران به اسرائیل ویدیو بازدارندگی اتمی بمب اتم ایرانی
