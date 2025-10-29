عکس: مبارزه با مواد مخدر در ریودوژانیرو

پلیس ریودوژانیرو با اجرای یک عملیات گسترده علیه شبکه‌های بزرگ مواد مخدر، گامی مهم در جهت افزایش امنیت شهری و حمایت از جامعه برداشت. این اقدام بخشی از تلاش‌های مداوم مقامات برای کاهش جرایم و ایجاد محیطی امن‌تر برای شهروندان و میهمانان پیش از برگزاری اجلاس COP30 سازمان ملل است.