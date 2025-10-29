عکس: پلمب مراکز تجاری خیابان جمهوری

مراکز تجاری «شانزلیزه» و «آلومینیوم» واقع در «خیابان جمهوری» تهران، صبح چهارشنبه (۷ آبان ۱۴۰۴) به دلیل بی‌توجهی به الزامات ایمنی و عدم اقدام مؤثر در مهلت مقرر برای ایمن‌سازی، پلمب شدند. این تصمیم با هدف ارتقای سطح ایمنی عمومی و کاهش خطرات احتمالی در مراکز تجاری پرتردد اتخاذ شده است. بر اساس اظهارات شهردار منطقه ۱۱ تهران، با وجود صدور اخطارهای لازم، مالکان و مدیران این مجموعه‌ها نسبت به اصلاح وضعیت ایمنی اقدامی نکرده‌اند. او با تأکید بر اولویت‌ داشتن ایمنی شهروندان در برنامه‌های مدیریت شهری، اعلام کرد که در مواجهه با تخلفات و تهدیدهای احتمالی، هیچ‌گونه تساهلی صورت نخواهد گرفت.