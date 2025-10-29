En
کد خبر: ۱۳۳۷۰۸۰
بازدید: ۴۸۳

عکس: روزی در خاک و دریا

کارگران، مهمترین بخش تولید در ایران هستند؛ زن و مردانی که با تلاش روزانه خود، چرخ طرح‌های بزرگ کشت و صنعت کشور را به حرکت درمی‌آورند. در استان گلستان، نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ نفر در مجموعه طرح‌های کشاورزی و تولیدی بنیاد مستضعفان از جمله باغ‌های نارنگی و زیتون، کشت ذرت، کارخانه رب گوجه‌فرنگی و فعالیت‌های شیلاتی و... مشغول به کارند و نقش مهمی در تأمین معیشت خانوارها و توسعه منطقه دارند

برچسب‌ها:
عکس مستند تولید کشت و صنعت کشاوری بنیاد مستضعفان باغ‌های نارنگی و زیتون استان گلستان شیلات
