عکس: روزی در خاک و دریا
کارگران، مهمترین بخش تولید در ایران هستند؛ زن و مردانی که با تلاش روزانه خود، چرخ طرحهای بزرگ کشت و صنعت کشور را به حرکت درمیآورند. در استان گلستان، نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ نفر در مجموعه طرحهای کشاورزی و تولیدی بنیاد مستضعفان از جمله باغهای نارنگی و زیتون، کشت ذرت، کارخانه رب گوجهفرنگی و فعالیتهای شیلاتی و... مشغول به کارند و نقش مهمی در تأمین معیشت خانوارها و توسعه منطقه دارند
