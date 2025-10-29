عکس: موزهٔ آبگینه و سفالینه‌های ایران

موزهٔ آبگینه و سفالینه‌های ایران یکی از پربازدیدترین موزه‌های شهر تهران است. این موزه در خانه‌ای تاریخی مربوط به دوره قاجار و در، خیابان سی تیر واقع شده است. ساختمان موزه دو طبقه و پنج تالار دارد. در این موزه قدیمی‌ترین شیشه‌ها و لوله‌های شیشه‌ای و سفال‌هابه نمایش گذاشته شده است. قدیمی‌ترین زیورآلات شیشه‌ای مربوط به هزاره سوم است. در بخش دیگری از موزه هم، کهن‌ترین سفال پیکره مربوط به هزاره ششم ق م به نمایش گذاشته شده است.