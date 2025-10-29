En
عکس: موزهٔ آبگینه و سفالینه‌های ایران

موزهٔ آبگینه و سفالینه‌های ایران یکی از پربازدیدترین موزه‌های شهر تهران است. این موزه در خانه‌ای تاریخی مربوط به دوره قاجار و در، خیابان سی تیر واقع شده است. ساختمان موزه دو طبقه و پنج تالار دارد. در این موزه قدیمی‌ترین شیشه‌ها و لوله‌های شیشه‌ای و سفال‌هابه نمایش گذاشته شده است. قدیمی‌ترین زیورآلات شیشه‌ای مربوط به هزاره سوم است. در بخش دیگری از موزه هم، کهن‌ترین سفال پیکره مربوط به هزاره ششم ق م به نمایش گذاشته شده است.

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۷
این بگو که خانه قوام بوده.
Iran (Islamic Republic of)
۰۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۱
زمان خدمت، افسر نگهبان این مجموعه بودم و باید بگم داستان اشیا جای خودش ، خود ساختمان و داخل ان ارزش حداقل یکبار دیدن و تجربه کردن رو داره و خود موزه دلیل مضاعف بر انه!
