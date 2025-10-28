En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
روایت پزشک معالج صابر کاظمی از وضعیتش
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۶۹۹۹
کد خبر:۱۳۳۶۹۹۹
8 بازدید
سوت

توهین عجیب خواهر هادی ساعی به ملی‌پوش تکواندو

مهروز ساعی خواهر هادی ساعی که سرمربی تیم ملی تکواندو شده، در اولین تجربه جدی خود تاکنون عملکرد فاجعه باری داشته است. در شرایطی که انتقادات از تکواندوی ایران در رقابت های قهرمانی جهان به بالاترین حد خود رسیده و تعداد حذفی ها دو رقمی شده است، مهروز ساعی که شاگردانش یکی پس از دیگری حذف می شوند، در زمان مبارزه سعیده نصیری ملی پوش 21 ساله وزن 46- کیلوگرم ایران که در آستانه باخت برابر حریف خود در مرحله یک هشتم نهایی و حذف از رقابت های قهرمانی جهان است، بی تفاوت به نقش حساس خود در روحیه و آینده یک ملی پوش جوان، با صدای بلند خطاب به او می گوید: «خاک بر سرت، واقعاً لیاقت نداری! واقعا لیاقت نداری!» این لحظات که واکنش به شدت منفی در فضای مجازی داشته را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت مهروز ساعی مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان ویدیو توهین سعیده نصیری
اخبار مرتبط
تکواندوی ایران روی دور ناکامی؛ ۹ نفر و یک مدال تا روز چهارم
حذف سه تکواندوکار ایران در روز سوم
آزمون استراتژیک تکواندو در ووشی با افلاکی و ساعی؛ سکوی جهانی مسیر راهیابی به المپیک لس‌آنجلس
سرمربی سابق تکواندو دست به کار شد؛ بیانیه‌ای برای بازگشت به ریشه‌ها/ اخلاق و انحراف مدیریتی!
پدر و مادرها روی شیاپچانگ؛ زمان مرزبندی هادی ساعی با والدین تکواندوکار
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
انتخاب ساعی، نقشه نابودی تیم ملی تکواندو!
حمایت دوباره ساعی از خواهرش
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟