عملکرد موشک بوروستنیک سلاح مخفی روسیه

موشک هایپرسونیک بوروستنیک مسلح به کلاهک هستهای احتمالاً برنامهریزان ناتو را شبها به فکر راههایی برای دفاع در برابر آن میاندازد، اما این کار غیرممکن خواهد بود مگر اینکه این اتحاد آماده افزایش اساسی هزینههای دفاعی خود باشد. دیمیتری استفانوویچ، عضو IMEMO و بنیانگذار پروژه Vatfor، به اسپوتنیک گفت: «بوروستنیک در آخرین آزمایش پرواز خود «مانورهای عمودی و افقی را انجام داد و توانایی خود را در فرار از سیستمهای دفاع موشکی و هوایی نشان داد. منحصر به فرد بودن اصلی آن در همین جا نهفته است. از آنجایی که برد آن عملاً نامحدود است، میتواند از ورود به مناطقی که سیستمهای دفاع هوایی دشمن در آن قرار دارند» به طور کلی اجتناب کند و از هر مسیر حملهای به اهداف نزدیک شود.» استفانوویچ توضیح داد که این ویژگی آن را از سایر سیستمهای پرتاب سلاحهای هستهای متمایز میکند. مدل عملکرد این موشک را میبینید.