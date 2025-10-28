En
کد خبر:۱۳۳۶۹۶۳
نبض خبر

ماجرای نامه تهدیدآمیز ترامپ و مذاکرات پشت پرده‌

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در پاسخ به اکوایران، در خصوص نشست آتی شورای حکام و ماجرای نامه تهدید آمیز ترامپ گفت: «اینکه احتمال تعرض نظامی آمریکا در هر زمان وجود داشته، قابل کتمان نیست. اما اینکه انتظار داشته باشیم در حین مذاکره، این اتفاق رخ دهد، چنین چیزی نبود...» بقایی همچنین درباره ادعای از سرگیری بازرسی‌ها بر اساس مذاکرات پشت پرده گفت: «با توجه به مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این بحث معرفی کرده، تمام تعاملات با آژانس را پیش می بریم. مبنای همکاری ما با آژانس در شرایط کنونی قانون مجلس هست که با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد. به صورت موردی مواردی که آژانس درخواست داشته باشه باید بررسی شود و بر اساس تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی می‌گیرد این کار انجام خواهد گرفت.» اظهارات بقایی را می‌بینید و می‌شنوید.
