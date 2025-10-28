عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره ادعای شاکی درباره پزشکی قانونی گفت: «پرونده پژمان جمشیدی هنوز ارجاع نشده یا بنده از آن اطلاعاتی ندارم!» مشخص نیست چگونه این مسئول از چنین مسئلهای که این سطح افکارعمومی را درگیر کرده اطلاع ندارد؟ او همچنین گفت: «بعضا افراد غیر مسئول حرف های خود را از زبان پزشکی قانونی میزنند اما هر خبری که باشد از طریق روابط عمومی اعلام میشود. گاهی نیز اظهار نظر خود را بصورت عمومی نمیگیم و وقتی قاضی دستور دهد اعلام میشود. درباره حضور شاکی در پزشکی قانونی من مطلع نیستم که مراجعه داشته است یا خیر!»