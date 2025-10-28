گشت ارشاد جز ایجاد تنفر چیزی نداشت

جلال رشیدی کوچی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در مناظره با جلال اقبالی به عنوان یکی از طراحان قانون حجاب و عفاف گفت: «وقتی قانون اشتباه گذاشته شود نیاز جامعه در نظر گرفته نمی‌شود و مطالبه عمومی می‌شود. موتورسواری بانوان نشانه اعتراض اجتماعی است. اگر 5 سال پیش موتورسواری قانونی شده بود امروز تهدید نبود. در کمیسیون فرهنگی به من گفتند شما به دنبال ول انگاری بانوان هستید. سه سال در مجلس داد زدم که گشت ارشاد را جمع کنید و هزار تا تهمت به من زدند. در دولت قبل ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور تشکیل شد و گشت ارشاد وجود داشت.» اظهارات رشیدی کوچی را می‌بینید و می‌شنوید.