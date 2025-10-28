En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
روسیه شانه به شانه در کنار ایران ایستاده است
تعداد بازدید : 79
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۶۸۸۵
کد خبر:۱۳۳۶۸۸۵
585 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

گشت ارشاد جز ایجاد تنفر چیزی نداشت

جلال رشیدی کوچی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در مناظره با جلال اقبالی به عنوان یکی از طراحان قانون حجاب و عفاف گفت: «وقتی قانون اشتباه گذاشته شود نیاز جامعه در نظر گرفته نمی‌شود و مطالبه عمومی می‌شود. موتورسواری بانوان نشانه اعتراض اجتماعی است. اگر 5 سال پیش موتورسواری قانونی شده بود امروز تهدید نبود. در کمیسیون فرهنگی به من گفتند شما به دنبال ول انگاری بانوان هستید. سه سال در مجلس داد زدم که گشت ارشاد را جمع کنید و هزار تا تهمت به من زدند. در دولت قبل ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور تشکیل شد و گشت ارشاد وجود داشت.» اظهارات رشیدی کوچی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جلال رشیدی کوچی ویدیو حجاب اجباری گشت ارشاد برخورد با بی حجابی
اخبار مرتبط
تاثیر معکوس لایحه عفاف و حجاب بر انسجام مردم در جنگ 12 روزه
تشکر از پزشکیان بابت توقف «طرح قرون وسطایی نور» روی آنتن!
به ماجرای حجاب نگاه کنید تا ترس از دلتان بریزد!
رئیس ائمه جمعه به باهنر: کی به تو اجازه داده؟!
ریشه‌ حجاب اجباری، جعل علیه منطق اسلام است!
موضع باهنر پس از فشارها درباره حجاب: مثل مسئله امنیتی!
اعتراض تند حسن روحانی به قانون حجاب و عفاف
مسئله حجاب مسئله قدرت است، نه خدا و پیغمبر!
افشای منشاء وقوع حادثه مهسا امینی در تلویزیون
نباید به خاطر حجاب کشور را دچار ناترازی اجتماعی کنیم
عفاف و حجاب را نمی‌توان با زور جا انداخت
انتقاد بی‌سابقه از رفتار قهری در بحث حجاب در تلویزیون: قابل مقایسه با رضاخان!
پوشش بی‌بند و بار 20 سال پیش الان شرعی و عرفی است!
جزئیات توقف قانون حجاب با نامه فوق‌سری!
با بی‌حجاب برخورد نشود، جوانان مذهبی جلوی تیر نمی‌روند!
زیباکلام: نظام، حجاب را بفهمی-نفهمی، ول کرده!
واکنش پزشکیان به درخواست یک مرد برای برخورد با دختران
نمایش بی‌حجاب‌ها در تلویزیون؛ داریم از دست‌شان می‌میریم!
ویدیوی جنجالی مجری عرب درباره حجاب اجباری در ایران
واکنش پزشکیان به درخواست برخورد با دختران بی‌حجاب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۷
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
2
5
پاسخ
باز سرتون خلوت شد بحث گشت ارشاد و حجاب شروع شد
ناشناس
|
Hungary
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
4
1
پاسخ
اگر همان گشت ارشاد نبود ده سال پیش به این نقطه که الان رسیدیم رسیده بودیم و الان دیگر چیزی از حجاب و شعائر اسلامی در جامعه باقی نمانده بود حداقل در نقش یک سرعت گیر و موج شکن سالها عمل کرد و باید احیا بشود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
مگه اسلام و شعائر اسلامی فقط تارموی بانوان هست؟ دزدی، اختلاس و کارهای خلاف دیگه چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
1
2
پاسخ
گشت ارشاد اصلا قانون نداشت و کسی هم مسولیت آنرا بعهده نگرفت ولی هرچه بود بسیار سطحی و خام و ساده انگارانه بود . هرطرح دیگری هم اینگونه برنامه ریزی شود عاقبت خوشی نخواهد داشت .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
1
0
پاسخ
این به اصطلاح نماینده مردم فقط در حرف زدن و شعار دادن سوادش میرسد !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
1
پاسخ
من نمی دونم شما چکار به موی بانوان دارین آخه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
2
0
پاسخ
گشت ارشاد باید باشد تا جلوی بی بندو باری را بگیرد، ولی نه آنکه به پوشش اکثریت گیر بدهند، باید اقلیتی که در حال ترویج برهنگی هستند را دستگیر کنند
برهنگی با بی حجابی فرق دارد
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟