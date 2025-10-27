En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
لحظات تیک‌آف قدرتمند بوئینگ 747 ایران از مهرآباد
تعداد بازدید : 16
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۶۸۰۵
کد خبر:۱۳۳۶۸۰۵
313 بازدید
نبض خبر

دانش‌آموزان ایرانی سواد خواندن ندارند

سیمین کاظمی جامعه شناس گفت: «امروز در آزمون‌های بین‌المللی که برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود نمره دانش‌آموزان ایرانی از میانگین جهانی هم پایین‌تر است، یعنی انگار سواد خواندن ندارند، درباره دروسی مانند ریاضی و علوم هم همین‌طور است، این نشان می‌دهد نظام آموزشی ما نتوانسته کارکرد اصلی خودش را که انتقال اطلاعات است، درست انجام دهد، ما آموزش و پرورشی درست کردیم که نخبه‌گرا است، دانش‌آموزان المپیادی را جلوی دوربین می‌آورند و به عنوان افتخار از آن‌ها یاد می‌کنند اما چیزی درباره آزمون‌های بین‌المللی که سواد دانش‌آموزان را نشان می‌دهد و ما هم در این آزمون‌ها خوب نیستیم نمی‌گویند، در واقع با این اقدام ضعف‌های نظام آموزشی را پنهان می‌کنند.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دانش آموز بی سواد آموزش باکیفیت عدالت آموزشی ویدیو
اخبار مرتبط
روایت تلخ دانش‌آموزان مدرسه روستایی سراوان
ویدیوی یک معلم از نامزدی دانش آموز دبستانی‌اش!
غوغای دختران دانش آموز گیلانی
اعتراض خیابانی یک دانش آموز در تهران
رفتار عجیب مدیر مدرسه با موبایل دانش‌آموزها
نتوانستیم عدالت اجتماعی را پیاده کنیم
دانش آموز 8 ساله بعد از اخراج از مدرسه در ICU
اطلاعات تکان دهنده از طبقاتی شدن مدارس
حرف‌های تحقیرآمیز وزیر‌ آموزش‌ و‌ پرورش
سگ‌ها دانش آموزان انگلیسی را متفرق کردند
حرکت قشنگ 300 دانش‌آموز در تخت جمشید
واکنش مردم به فاجعه نمرات دانش‌آموزان!
ویدیوی اخراج دانش‌آموز اصفهانی به دلیل ناتوانی مالی
سایه مدارس فرسوده بر سر دانش آموزان
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟