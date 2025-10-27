سیمین کاظمی جامعه شناس گفت: «امروز در آزمونهای بینالمللی که برای دانشآموزان برگزار میشود نمره دانشآموزان ایرانی از میانگین جهانی هم پایینتر است، یعنی انگار سواد خواندن ندارند، درباره دروسی مانند ریاضی و علوم هم همینطور است، این نشان میدهد نظام آموزشی ما نتوانسته کارکرد اصلی خودش را که انتقال اطلاعات است، درست انجام دهد، ما آموزش و پرورشی درست کردیم که نخبهگرا است، دانشآموزان المپیادی را جلوی دوربین میآورند و به عنوان افتخار از آنها یاد میکنند اما چیزی درباره آزمونهای بینالمللی که سواد دانشآموزان را نشان میدهد و ما هم در این آزمونها خوب نیستیم نمیگویند، در واقع با این اقدام ضعفهای نظام آموزشی را پنهان میکنند.»