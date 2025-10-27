En
کد خبر: ۱۳۳۶۷۸۵
بازدید: ۳

عکس: طلای مایع در دامنه بالکان

“طلای مایع” بلغارستان، با ارزشی معادل ۱۲,۰۰۰ یورو در هر کیلوگرم، از قلب دره رز استخراج می‌شود؛ جایی که هر شکوفه صورتی، اقتصاد یک ملت را زنده نگه می‌دارد.در زیر کوه‌های بالکان، ۳.۵ تُن گل محمدی برای تولید یک کیلوگرم روغن معطر لازم است. این “طلای مایع” نیمی از بازار جهانی را تأمین می‌کند.

