عکس: طلای مایع در دامنه بالکان
“طلای مایع” بلغارستان، با ارزشی معادل ۱۲,۰۰۰ یورو در هر کیلوگرم، از قلب دره رز استخراج میشود؛ جایی که هر شکوفه صورتی، اقتصاد یک ملت را زنده نگه میدارد.در زیر کوههای بالکان، ۳.۵ تُن گل محمدی برای تولید یک کیلوگرم روغن معطر لازم است. این “طلای مایع” نیمی از بازار جهانی را تأمین میکند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس بین الملل گل رز بلغارستان روغن معطر
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.