عکس: ویرانی‌های «طوفان ملیسا» در کارائیب

طوفان قدرتمند «ملیسا» بخش‌هایی از منطقه کارائیب را درنوردیده و خسارات سنگینی بر جای گذاشته است. تصاویر منتشرشده از این حادثه، شدت تخریب خانه‌ها، زیرساخت‌ها و وضعیت بحرانی ساکنان محلی را به‌خوبی نشان می‌دهد.