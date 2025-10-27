عکس: ویرانیهای «طوفان ملیسا» در کارائیب
طوفان قدرتمند «ملیسا» بخشهایی از منطقه کارائیب را درنوردیده و خسارات سنگینی بر جای گذاشته است. تصاویر منتشرشده از این حادثه، شدت تخریب خانهها، زیرساختها و وضعیت بحرانی ساکنان محلی را بهخوبی نشان میدهد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس بین الملل طوفان ملیسا کارائیب
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.