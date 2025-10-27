En
فا
العربیة
کد خبر: ۱۳۳۶۷۶۹
بازدید: ۴۵۰

عکس: ویرانی‌های «طوفان ملیسا» در کارائیب

طوفان قدرتمند «ملیسا» بخش‌هایی از منطقه کارائیب را درنوردیده و خسارات سنگینی بر جای گذاشته است. تصاویر منتشرشده از این حادثه، شدت تخریب خانه‌ها، زیرساخت‌ها و وضعیت بحرانی ساکنان محلی را به‌خوبی نشان می‌دهد.

برچسب‌ها:
طوفان ملیسا کارائیب
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
