کد خبر: ۱۳۳۶۷۶۷
بازدید: ۶۸۲

عکس: ‏سفر ترامپ به ژاپن و مالزی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ادامه سفر خود به کشورهای آسیایی وارد ژاپن شد. او پیش‌تر در مالزی در یک نشست منطقه‌ای شرکت کرده بود و قرار است در مرحله بعد به کره جنوبی سفر کند. محور اصلی این سفر، مذاکرات و همکاری‌های تجاری عنوان شده است.

عکس خبری ترامپ ژاپن مالزی رئیس‌جمهور ایالات متحده
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
