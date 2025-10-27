عکس: ‏سفر ترامپ به ژاپن و مالزی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ادامه سفر خود به کشورهای آسیایی وارد ژاپن شد. او پیش‌تر در مالزی در یک نشست منطقه‌ای شرکت کرده بود و قرار است در مرحله بعد به کره جنوبی سفر کند. محور اصلی این سفر، مذاکرات و همکاری‌های تجاری عنوان شده است.