کد خبر: ۱۳۳۶۷۶۷
بازدید: ۳۹۸۷

عکس: ‏سفر ترامپ به آسیا

دونالد ترامپ پس از یک سفر پنج روزه به آسیا، به واشنگتن بازگشت. او در اجلاس انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا شرکت کرد، با نخست وزیر ژاپن دیدار و مدال و تاج طلایی از رئیس جمهور کره جنوبی دریافت و دیداری طولانی با رئیس جمهور چین داشت.

برچسب‌ها:
عکس خبری ترامپ ژاپن مالزی رئیس‌جمهور ایالات متحده
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
