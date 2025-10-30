عکس: ‏سفر ترامپ به آسیا

دونالد ترامپ پس از یک سفر پنج روزه به آسیا، به واشنگتن بازگشت. او در اجلاس انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا شرکت کرد، با نخست وزیر ژاپن دیدار و مدال و تاج طلایی از رئیس جمهور کره جنوبی دریافت و دیداری طولانی با رئیس جمهور چین داشت.