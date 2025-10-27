En
کد خبر:۱۳۳۶۷۴۳
463 بازدید
نبض خبر

فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!

میثم منیعی با انتقاد از نقش مخرب برخی چهره های رسانه ای ورزش ایران گفت: «اسم می برم، همین عادل فردوسی پور، چند وقت پیش دیدم مفسر برنامه اش می گفت پول فوتبال چرا در بندرعباس و سیستان هزینه نمی شود، خب اگر راست می گویی مردم را دوست داری و نگران سیستان هستی، خودت برو 100 میلیارد تومان هزینه استودیو برنامه و لوکیشن سایت و رسانه ات را به مردم سیستان اهدا کن و یک پارچه سفید پشت سر خودت بزن و به مردم بگو با هزینه لوکیشن رسانه ام 5 تا مدرسه در سیستان ساختم! عادل متاسفانه خیلی چیزها را در این فوتبال باب کرد، روی خیلی ها را به هم باز کرد و در نهایت تصور می کند هر چه برای او باشد خوب است و برای دیگران بد.»
برچسب‌ها:
نبض خبر عادل فردوسی پور ویدیو
