گلر تیم لیگ برتر با کتک تعویض شد!

در یکی از دیدارهای مهم هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال ایران، تیم داماش گیلان با هدایت علی نظرمحمدی میزبان نساجی مازندران بود. این دیدار پرحاشیه در نهایت با نتیجه 5 بر یک به سود شاگردان فراز کمالوند (که به دلیل محرومیت روی نیمکت تیمش حضور نداشت) به پایان رسید. بازی در حالی با شعار اتحاد هواداران دو تیم آغاز شد که در ادامه با حواشی زیادی همراه بود. در دقیقه 62، تعدادی از هواداران خشمگین داماش که از عملکرد فنی تیم و بهویژه دروازهبان خود ناراضی بودند، به داخل زمین هجوم بردند و با برخی بازیکنان و علی نظرمحمدی درگیر شدند. این اتفاق باعث توقف چند دقیقهای مسابقه شد. نکته جالب آنکه پس از فروکش کردن درگیریها، نظرمحمدی تصمیم گرفت علی محسنزاده دروازهبان داماش را تعویض کند تا بازی از سر گرفته شود! این لحظات را میبینید.