عکس: زندگی در موگویی

شهرکرد - دهستان میان کوه (موگویی) در بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. این دهستان به خاطر جاده‌های خاکی و سنگلاخی صعب العبور از بسیاری خدمات دولتی محروم مانده است. مردم روستای موگویی از نعمت آب لوله کشی، برق، تلفن و دکل مخابراتی محروم هستند و اهالی روستا برای یک ارتباط صوتی موبایلی باید به ارتفاعات بروند. در فصل پاییز و زمستان به خاطر بارش شدید برف و بسته شدن راه‌ها همین ارتباط نیز قطع شده و تا ۶ ماه هیچ ارتباطی بین روستاییان با شهر وجود ندارد و روستاییان باید برای ۶ ماه سرد سال آذوقه تهیه کنند