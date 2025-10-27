عکس: دورود، سرزمین شگفتی‌های طبیعت

دورود یکی از شهرستان‌های زیبای استان لرستان است که به دلیل طبیعت دیدنی و سرسبز دارای شهرت زیادی در میان علاقه‌مندان به گردشگری طبیعی است. بیشتر شهر در منطقه‌ای دشت مانند واقع شده و بخش کوچکی از آن بر کوهپایه واقع گردیده است. دورود که در گذشته بین‌النهرین و بحرین نامیده می‌شد؛ در محل تلاقی دو رودخانه "تیره" و "ماربره" که به ترتیب از کوه‌های گرو (گری) بروجرد و اشترانکوه الیگودرز سرچشمه می‌گیرند، واقع شده است. هسته اولیه شهر در حقیقت روستا‌ها با فعالیت کشاورزی بود که به سرعت چهره روستایی آن به یک شهر صنعتی تبدیل شده است. سراب رودک، دریاچه گهر، آبشار شوی، آبشار چکان، غار منو، دره نگاه و دره شوی از دیدنی‌های این شهرستان به شمار می‌رود. همچنین این شهر به سرزمین لاله‌ها و آبشار‌های ایران شهرت دارد.