عکس: حرم مطهر حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها
در میان زنان تاریخ اسلام، نام حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها) همچون خورشیدی میدرخشد که نهتنها با صبر و استقامت خود، بلکه با زبان شکرش، معنای حقیقی بندگی و رضایت الهی را به جهانیان آموخت.او بانویی بود که در دل طوفان کربلا، میان خون و آتش، با قلبی آرام و زبانی شاکر گفت:«ما رَأَیتُ إلّا جَمیلاً» جز زیبایی چیزی ندیدم.این جمله، نه تنها بیانگر اوج عرفان و معرفت زینب (سلاماللهعلیها) است، بلکه مظهر کمال انسانی در برابر مشیت الهی است. او به ما آموخت که پس از صبر، نوبت شکر است. https://hajj.ir/photos
