عکس: افتتاحیه هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان

هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور بیش از ۴۳ گروه نمایشی از ایران و چند کشور دیگر آغاز شد. این رویداد هنری به مدت پنج روز در خیابان‌ها، میادین و پارک‌های مریوان برگزار می‌شود و میزبان هنرمندان و دوست‌داران تئاتر خواهد بود.