جدیدترین اخبار
کد خبر: ۱۳۳۶۵۶۶
بازدید: ۳

عکس: بزرگترین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های اصفهان

جشن ازدواج یک هزار و ۵۰۰ زوج دانشجو، بزرگترین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های استان اصفهان همراه با تجدید میثاق با شهدای دفاع مقدس، عصر و شامگاه شنبه، سوم آبان‌ماه در گلستان شهدا و به صورت متمرکز در سالن مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان برگزار شد.

عکس خبری اصفهان ازدواج دانشجویی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
