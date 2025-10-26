عکس: بزرگترین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های اصفهان

جشن ازدواج یک هزار و ۵۰۰ زوج دانشجو، بزرگترین جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه‌های استان اصفهان همراه با تجدید میثاق با شهدای دفاع مقدس، عصر و شامگاه شنبه، سوم آبان‌ماه در گلستان شهدا و به صورت متمرکز در سالن مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان برگزار شد.