عکس: دورهمی پیشکسوتان خبر دهههای ۵۰، ۶۰ و ۷۰
دورهمی خاطرهانگیز اهالی خبر دهههای ۵۰، ۶۰ و ۷۰ با حضور پیشکسوتان رادیو و تلویزیون برگزار شد. این دورهمی ایزدی، مدیر وقت اطلاعات و اخبار معاونت سیاسی صدا و سیما به همراه چهرههای نامآشنایی همچون حسن ذورق، عبدالناصر همتی، محمد ارمی، محمود دهقان، حسن پیرهادی، اصغر کردکاظمی، رضا کامرانی، علی بامداد، محمدعلی پیرمرادیان، بهروز تشکر، علی کاوه، محمدرضا خامهچیان، حسین معماریان، مهدی معماریان، سید ابوالقاسم موسوی، مسعود عطاران، عباس ابوالفتحی، حسینعلی جعفری، عزتالله جولایی، محمدرضا امینی، رسول صاحبیفرد، احمدرضا حاجی، حسین حمزلو، جاوید احمدزاده، احمد تقوی، مجید یزدی، محمود مقیمی، رضا جودی، خانم زهرا لولاچی، بهروز مفید، داوود اکبری، فرامرز پوررستمی، قدیر رستار، فریبرز فروغی، حسن سلطانی، علیرضا کریمزاده، علی کاویانی، پرویز نبوی، حسن دشتی، عبدالرحیم غفوریان، خسرو بابایی، عباس سبحانی، علی ابوالفتحی، محمدرضا حیاتی، حسن حکیم هاشمی، پرویز آریایی، کاظم نیکونژاد، سید حسین موسوی، غلامرضا علمشاهی، سعید فانیان، رحمتالله شریفی، خانم تاجنیا، بیژن نوباوه وطن، ایرج سبقتی، مجید محمدیان، احمد دادستانی، غلامحسین طاهری، شاهمیر کاظمینی، حسن میربها، محمود احسانی، اسدالله ربیعی، هاشم طالب، مجید میرزایی، جهانبخش مهربخش، سعید فروغیزاده، حسن حافظی و حسن سیاح حضور داشتند.