اسرائیل برای دستیابی به این هدف به ایران حمله می‌کند
نبض خبر

ادعای حقوق 200 میلیونی در دولت: جوری بخورید که خفه نشوید! + فیش حقوقی

علی خضریان نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سوالی از وزیر کار پرسید: «چطوری رئیس اطلاع رسانی دولت هست یک شبه در پتروشیمی جم با حقوق 150 تا 200 میلیون تومان استخدام رسمی شده؟ یک جوری بخورید که خفه نشوید!» این ادعای حضریان با واکنش این مسئول دولتی مواجه شد و او نوشت: «دعای دریافت حقوق 200 میلیونی بنده از پتروشیمی جم توسط آقای خضریان یک دروغ بیشرمانه است. از سال 1397 در پتروشیمی جم هستم و از ابتدای دولت مرخصی بدون حقوق دارم. بالاترین حقوقی که در چند سال گذشته از جم دریافت کرده‌ام فکر نمی‌کنم حتی بالاتر از 40 میلیون تومان بوده باشد. در حال حاضر هم حقوق بنده را نهاد ریاست جمهوری پرداخت می‌کند که مبلغ آن هم به انداز مجوز قانونی دریافت حقوق است. جای تاسف دارد که یک نماینده مجلس در چنین شرایطی، چنین دروغ واضحی را در موضوعی عنوان می‌کند که یک خوراک خبری برای دشمنان ایران و عامل عصبانی کردن مردم در این شرایط سخت اقتصادی و جورچین پازل دشمن است!» پس از این تکذیب خضریان فیش حقوقی این مقام را منتشر کردند که 130 میلیون حقوق در آن درج شده است! اصل صحبت خضریان و تصویر فیش حقوقی را می‌بینید.
ملت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
7
5
پاسخ
اولا حقوق 150 الی 200 تومنی دیگه با این وضع تورم حقوق خیلی آنچنانی محسوب نمیشه ...
درثانی اقای احمدنیا تکذیب کرده و توییت کرده که قصد شکایت داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
0
15
پاسخ
آنچه واضح و روشن است این است که همه شماها سر یک سفره نشسته اید که مردم عادی سر آن سفره نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
0
13
پاسخ
فیش های حقوقتو بذار توی تابناک که مردم ببینن کدومتون راست میگین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
2
4
پاسخ
یعنی در مرخصی بدون حقوق هستی ولی 40 تومن میگیری؟؟؟
ناشناس
|
Norway
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
1
6
پاسخ
دکتر پزشکیان دنبال کسری بودجه میگردی یک نمونش بعد میخوای شیره مردم رو برای کسری بودجه بکشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
0
5
پاسخ
نه خودشون کار نمیکنن حقوق میگیرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
0
8
پاسخ
تابی جان لطفا این موضوع رو پیگیری بنما
فیش حقوقی این بنده خدارو درج کن ببینیم کدوم راستگو هستند
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
0
3
پاسخ
دوستان بجای حقوق بگن دریافتی، چون حقوق و مزایا دوتاست که خیلی مواقع پادش مشمول دو واژه نمیشه. از زمان خاتمی چون نمی توانست حقوق کارمندان را درست کنه، شروع کردن تغییر معنا، که بعد احمدی نژاد دیگه نور علی نورش کرد. نمونه تعریف بیکاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
5
4
پاسخ
حقوقکارمندان عادی وزارت نفت همینه
چرا تعجب می کنید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
0
3
پاسخ
اون موقع حق اولاد فرزندان بدون پدر ومادر تامین اجتماعی رو که اکثریت حداقل بگیرن نهایت ۱۴ میلیون می گیرن ودارای بیماری های لاعلاج ومعلولیت وسن بالا هستن رو قطع کردن ،آخه یک میلیون وهفتصد برای شما چیزی نیست اما برای یک دختر تنها که مستاجر هست و۱۲ میلیون می گیره و برای یک معلول ،درسته کمه اما یک مشکل رو می توانه حل کنه،طلاق‌های صوری رو بهانه کردید در حالی که یک شماره تلفن اعلام نمی کنید مردم گزارش بدن ،یا از ۳ تا ۵ نفر از اقوام هر ساله بخواهید شهادت بدن که طلاق صوری نیست ،بخدا هیچ کس اگر قوانین جدید وضع کنید طلاق صوری نمی گیره
