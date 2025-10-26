ادعای حقوق 200 میلیونی در دولت: جوری بخورید که خفه نشوید! + فیش حقوقی

علی خضریان نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سوالی از وزیر کار پرسید: «چطوری رئیس اطلاع رسانی دولت هست یک شبه در پتروشیمی جم با حقوق 150 تا 200 میلیون تومان استخدام رسمی شده؟ یک جوری بخورید که خفه نشوید!» این ادعای حضریان با واکنش این مسئول دولتی مواجه شد و او نوشت: «دعای دریافت حقوق 200 میلیونی بنده از پتروشیمی جم توسط آقای خضریان یک دروغ بیشرمانه است. از سال 1397 در پتروشیمی جم هستم و از ابتدای دولت مرخصی بدون حقوق دارم. بالاترین حقوقی که در چند سال گذشته از جم دریافت کرده‌ام فکر نمی‌کنم حتی بالاتر از 40 میلیون تومان بوده باشد. در حال حاضر هم حقوق بنده را نهاد ریاست جمهوری پرداخت می‌کند که مبلغ آن هم به انداز مجوز قانونی دریافت حقوق است. جای تاسف دارد که یک نماینده مجلس در چنین شرایطی، چنین دروغ واضحی را در موضوعی عنوان می‌کند که یک خوراک خبری برای دشمنان ایران و عامل عصبانی کردن مردم در این شرایط سخت اقتصادی و جورچین پازل دشمن است!» پس از این تکذیب خضریان فیش حقوقی این مقام را منتشر کردند که 130 میلیون حقوق در آن درج شده است! اصل صحبت خضریان و تصویر فیش حقوقی را می‌بینید.