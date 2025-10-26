En
روایت شهریاری از خروج سید محمد حسینی از ایران
نبض خبر

تغییر چهره بازیگران سریال آوای باران بعد از 12 سال

تصاویر تغییر چهره بازیگران سریال آوای باران بعد از 12 سال را می‌بینید. آوای باران یک مجموعهٔ تلویزیونی ایرانی به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده در سال 1392 است. این فیلم زندگی مردی به نام دکتر طاها ریاحی(حمیدرضا پگاه) که داروساز و مالک یک شرکت دارویی است را روایت می‌کند که با بروز اتفاقاتی دگرگون شده و سرنوشت عجیبی برای او و دخترش (مبینا سادات آتشی-آزاده زارعی)رقم می‌خورد.او پس از سال‌ها به ایران بازمی‌گردد و به دنبال دختر گمشده خود می‌گردد و متوجه می‌شود که نادر (سام درخشانی) و زیور (الهام چرخنده)، خواهرزاده و همسر خواهرزاده‌اش، نتوانسته‌اند از دخترش نگهداری کنند و دخترش از خانه به دلیل آزار و اذیت آن‌ها فرار کرده و میان گروه های تکدی‌گری سر درآورده است. زیور و نادر که سعی دارند دختر خودشان که بیتا (نیلوفر پارسا) نام دارد را جای باران جا بزنند و...
نبض خبر آوای باران تغییر چهره بازیگران سریال ویدیو
