واکنش معنادار ژاله صامتی به ماجرای پژمان جمشیدی

ژاله صامتی بازیگر سینما و تلویزیون که بازی او در نقش پری خانم همسر پژمان جمشیدی در سریال زیرخاکی در ذهن مخاطبان حک شده، بالاخره به سکوت طولانی خود درباره حواشی اخیر پایان داد. پس از چند روز گمانه‌زنی، خانم صامتی با انتشار ویدیویی و تگ کردن صفحه مامک جمشیدی، به بازداشت همکار و همسر سابق هنری خود، پژمان جمشیدی (بازیگر نقش فریبرز باغ بیشه)، واکنش نشان داد. او در این پیام، نه تنها حمایت خود را اعلام کرد، بلکه از عموم مردم خواستار شد که پیش از صدور رأی نهایی، از قضاوت عجولانه درباره این بازیگر خودداری کنند.