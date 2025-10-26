عکس: پل کشکان؛ بزرگترین گذرگاه عبور در مسیر تاریخی ایران
پل کشکان یکی از پلهای تاریخی استان لرستان است که در ۵۱ کیلومتری شهرستان کوهدشت دربخش چگنی، بر روی رودخانهی خروشان کشکان ساخته شده است. طول این پل حدود ۳۰۰ متر میباشد و هماکنون دوازده دهنه از آن باقی مانده است. شکل ظاهری آن، شبیه پل شکستهی (طاقپیل اشکسه) خرمآباد است که خبر از سبک معماری دورهی ساسانیان میدهد. ارتفاع پل کشکان در بالاترین قسمت ۲۶ متر و در کوتاهترین قسمت ۱۰ متر است. کاربرد این پل اتصال راه باستانی شهر شاپور خواست به مناطق غرب استان لرستان و سپس کرمانشاه بوده است در متون تاریخی به این پل اشاره شده و از آن با نام" کژکی" یاد شده است و هم چنین کتیبهای به خط کوفی در این منطقه پیدا شده است که خبر از تجدید بنای این پل در زمان "بدر ابن حسنویه" در سال ۳۹۸ هـ. ق. میدهد.
