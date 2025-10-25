عکس: آغاز برداشت سنتی زیتون توسط راهبان کاتولیک در دامنه‌های کوه زیتون

راهبان و راهبه‌های مسیحی، که عمدتاً از فرقه‌های کاتولیک هستند، در دامنه‌های کوه زیتون (Mount of Olives) در اورشلیم، مشغول برداشت سالانه محصول زیتون خود شده‌اند. این منطقه که در مقابل شهر قدیم بیت‌المقدس قرار دارد، همواره مهد تاریخ و نمادهای دینی بوده است. برای این جامعه رهبانی، فرآیند دشوار برداشت زیتون نه تنها یک فعالیت کشاورزی، بلکه یک عمل عبادی عمیق و شکلی از نیایش محسوب می‌شود.