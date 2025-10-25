عکس: بزرگداشت فرهاد آئیش در تالار رودکی

مراسم بزرگداشت فرهاد آئیش بازیگر و کارگردان و نمایشنامه نویس با حضور علی نصیریان، داریوش مودبیان، ابراهیم حقیقی، حسن فتحی، حسین پاکدل، مریم سعادت و دیگر هنرمندان این عرصه در تالار رودکی برگزار شد.