عکس: بزرگداشت فرهاد آئیش در تالار رودکی
مراسم بزرگداشت فرهاد آئیش بازیگر و کارگردان و نمایشنامه نویس با حضور علی نصیریان، داریوش مودبیان، ابراهیم حقیقی، حسن فتحی، حسین پاکدل، مریم سعادت و دیگر هنرمندان این عرصه در تالار رودکی برگزار شد.
برچسبها:عکس خبری بزرگداشت فرهاد آئیش تالار رودکی هنرمندان
