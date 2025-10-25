En
کد خبر: ۱۳۳۶۳۹۱
بازدید: ۷۲۸

عکس: بزرگداشت فرهاد آئیش در تالار رودکی

مراسم بزرگداشت فرهاد آئیش بازیگر و کارگردان و نمایشنامه نویس با حضور علی نصیریان، داریوش مودبیان، ابراهیم حقیقی، حسن فتحی، حسین پاکدل، مریم سعادت و دیگر هنرمندان این عرصه در تالار رودکی برگزار شد.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
